Dijital dünyaya en önemli erişim cihazı artık telefonlarımız ve bu minik cihazlarımız, minik kaldıklarında, dijital içerikleri tüketmek giderek zorlaşıyor. Telefonların boyutları da tam olarak bu yüzden son 10 senede büyüdü ve tablet boyutlarına ulaştı. Eğer hala 6 inçten küçük bir ekrana sahip telefon kullanıyorsanız, büyük ekranlı bir telefon edinmek için artık çok geciktiğinizi hatırlatalım. İşte büyük ekranlı telefonların büyük avantajları.

Dijital dünya bize akıllı telefonları verdiğinde, ilk şok anında dünya bu cihazların anlamını ve önemini tam idrak edemedi. Tuşlu 2G telefonların döneminde, telefon cihazlarının minik olması, ağırlık yapmaması, cepte kendini hissettirmemesi makbul olduğu için, ilk nesil akıllı telefonları kullananlar, anlaması zor bir histeri içinde küçük boyutlu akıllı telefonlara rağbet gösterdiler. Öyle ki, “iri boyutlu” bir telefon kullanmak affedilmez bir ayıpmış gibi, herkeslerin küçük telefonlarıyla övündüklerini bile gördük.



Ancak kazın ayağı öyle değil. Akıllı telefonların varoluş amacı, üzerindeki dokunmatik ekran sayesinde, dijital dünya ile iletişim kurmak, metin ve video içeriklerini tüketebilmek. Yani, üzerindeki ekranda belki uzun makaleler, köşe yazıları okuyacağınız, fotoğraflara bakacağınız, video izleyeceğiniz bir cihazın, haliyle, büyük ekranlı olmasını istersiniz. Neyse ki insanoğlu medeniyeti bu basit mantıksal dengeye son senede geri dönebildi ve küçük telefon takıntısı azalarak son buldu.



Elbette büyük ekranlı telefonların, daha fazla pil tüketmesi, daha büyük pil gerektirmesi, daha pahalı donanım bileşenlerine ihtiyaç duyması ve yükselen telefon fiyatları gibi bir gerçek de var ama yine de bunlar, onca zaman küçük ekranlı telefonların “moda” olmasını, küçük ekranlı cihazlara rağbet edilmesini açıklayabilen değişkenler değil.



Dolayısıyla, günümüzde, artık tablet formunun başlangıcı olarak kabul edilen 7 inç boyutuna yaklaşan telefonlar en büyük rağbeti görüyor. Geniş ve büyük bir ekran, video izlemeyi kolaylaştırıyor, web sayfalarındaki linklere, butonlara müdahaleyi rahatlatıyor, ekranda yazı yazmayı, sosyal medyada paylaşım yapmayı insancıl hale getiriyor. Minicik bir ekranla savaşmak zorunda kalmadan, dijital dünya ile ilişkinizi insani boyutlarda yaşayabiliyorsunuz.



Bu noktada Xiaomi’nin büyük beğeni toplayan akıllı telefon modeli Redmi Note 9, 6.7 inçlik dev ekranı ve bu ekranın yüksek ihtiyaçlarını karşılayan güçlü donanım yapısıyla dikkat çeken bir model. Şık tasarımı ve güçlü alt yapısıyla hem Android kullanıcılarını hem de iOS’tan Android’e geçmek isteyenleri memnun edecek bir telefon.



Xiaomi’ye alternatif olarak Oppo Realme 5 Pro da 6.3 inç boyutun da ekranı ile hiş küçük bir telefon değil. Üstelik telefonda, Sony’nin 48 MP değerindeki çok yetenekli kamerasının kullanıldığını da hatırlatalım. Bu güçlü kamera ile çekeceğiniz görüntülerin, videoların düzenlenmesi için de elbette büyük bir ekrana ihtiyacınız olacaktı.



Eğer hala küçük ekranlı telefonlar kullanıyorsanız veya mevcut telefonunuzu değiştirmenin zamanının geldiğini düşünüyorsanız, bu iki modele bir göz atmanızda fayda olacaktır.



İnsanoğlunun bir daha küçük ekranların üzerindeki karınca duası gibi yazıları seçip okumak için gözünü bozduğu, minicik linklere basmak için parmaklarıyla hokkabazlıklar yaptığı dönemlerin geri dönmemesini diliyoruz.