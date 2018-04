Büyülü detaylar

Büyük taşlı aksesuarlarla, ışıltınızı hissettirin!

1. Indus TL 25

2. Kenneth Jay Lane (The Sky) TL 190

3. Alexandre de Paris (Gazzas) TL 105

4. Gazzas TL 176

5. Boz Sisters (adedi) TL 20

6. Kenneth Jay Lane (The Sky) TL 560

7. Cem Lokmanhekim TL 850

8. Oksijen TL 35

9. Kenneth Jay Lane (The Sky) TL 270