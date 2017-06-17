Favorisi nude rujlar

Genellikle nude tonlarda makyajı tercih eden Oscar’lı oyuncu Charlize Theron, kısa süre önce Netflix’in yeni dizisi Girlboss’un California’da yapılan galasına katıldı ve bir kez daha güzelliğiyle tüm bakışları üzerine çekti. Theron, yeşil gözlerini öne çıkarmak için bej rengi far ile kahverengi göz kaleminden yararlanıyor ve bol maskara kullanıyor. Yoğun fondötenlerden ve koyu renk allıklardan uzak duruyor. Makyajını nude tonda bir rujla tamamlıyor. Onun gibi görünmek için siz de deneyebilirsiniz.









DIOR ICONIC OVERCURL MASKARA 172 TL

TOM FORD SHEER CHEEK DUO ALLIK 320 TL

SHISEIDO FAR 125 TL

DIVAGE GÖZ KALEMİ 24 TL

YSL RUJ 135 TL