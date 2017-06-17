DeFacto’nun yeni reklam yüzleri Aras Bulut İynemli ve Hande Erçel’in birlikte oynadığı ilk reklam filmi yayına girdi.

DeFacto, 2017 yılında reklam yüzü olarak Hande Erçel ve Aras Bulut İynemli’yi seçti. İlk olarak “denim-on-denim” reklam kampanyası filmi için kamera karşına geçen iki genç yıldızla DeFacto işbirliği bir yıl boyunca devam edecek.



2017 İlkbahar-Yaz jean koleksiyonu için hazırlanan kampanyanın reklam filmi Beykoz Kundura Fabrikası’nda kurulan 15 farklı sette ve Ali Demirel yönetmenliğinde çekildi.

Jeanlerle gece ve gündüz şıklığını rahatlıkla yakalayabildiğini ve stiline uygun farklı kombinler yapabildiği için gardrobunun vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayan Hande Erçel; “DeFacto Jeans’in vücuda göre şekil alan fitleri inanılmaz. Tam anlamıyla “cuk” oturuyor. Hem tasarımları çok şık duruyor, hem de özel kalıpları vücudu kusursuz gösteriyor” dedi.



























