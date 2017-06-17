İrem Derici, DeFacto denim koleksiyonu için kamera karşısına geçecek.

İrem Derici, DeFacto’nun yeni ürün grubu denim koleksiyonu için hazırlanacak reklam filminde oynayacak. DeFacto’nun Sonbahar-Kış sezonu denim koleksiyonu reklamları için kamera karşısına geçecek olan İrem Derici, ilk kez bir reklam filminde oynayacak. Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekimlerine başlanan reklam filminin ekim ayının üçüncü haftası ekranlara gelmesi planlanıyor.



DeFacto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Ateş konuyla ilgili olarak, “Klasik parçalardan en trendy tasarımlara kadar uzanan modellerle farklı zevklere uygun seçenekler sunduğumuz koleksiyonumuzu tanıtırken, her yaş grubunun severek izlediği, sempati ve hayranlık duyduğu bir sanatçı olan İrem Derici ile anlatalım istedik. Samimi ve cesur bir senaryo ile ekranlarda olacağız” dedi.

