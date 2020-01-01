Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Kahverengi ve kremin birlikteliği, doğayla bütünleşmenin anahtarını sunuyor adeta.
1. Sandro 1435 TL, 2. Lium Design 180 TL, 3. Mehry mu 950 TL, 4. Massimo Dutti 469 TL, 5. Cos 490 TL
Keten özellikle açık renklerle ve sade detaylarla kendini ön plana çıkarmayı seviyor. Şans tanıyın.
1. American Vintage 638 TL, 2. Selin Ecer 390 TL, 3. Maera Design 550 TL, 4. h&m 109 TL
Gömlek elbiseler yazın en şık kurtarıcıları olmaya aday. Hem şehre hem sahil kenarına kolaylıkla adapte oldukları tartışılmaz.