Doğayla iç içe olmanın, pastel tonlarla aşk yaşamanın, güneşten rol çalmanın zamanı geldi. Bu yaz tüm doğal tonlar ve dokular, stil sahibi bir duruşu işaret eden detaylarla güneşli günlere imzasını atıyor.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat



Kahverengi ve kremin birlikteliği, doğayla bütünleşmenin anahtarını sunuyor adeta.







1. Sandro 1435 TL, 2. Lium Design 180 TL, 3. Mehry mu 950 TL, 4. Massimo Dutti 469 TL, 5. Cos 490 TL



Keten özellikle açık renklerle ve sade detaylarla kendini ön plana çıkarmayı seviyor. Şans tanıyın.







1. American Vintage 638 TL, 2. Selin Ecer 390 TL, 3. Maera Design 550 TL, 4. h&m 109 TL



Gömlek elbiseler yazın en şık kurtarıcıları olmaya aday. Hem şehre hem sahil kenarına kolaylıkla adapte oldukları tartışılmaz.



