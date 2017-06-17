Beymen Club ve Can Yayınları işbirliğiyle edebiyat dünyasının ünlü klasikleri moda dünyası ile buluşuyor.

İşbirliği kapsamında Beymen Club tasarım ekibi tarafından edebiyat dünyasının ikonik kitaplarından ilhamla hazırlanan t-shirt’ler, aynı tasarımı içeren çanta, ayraç ve kitaptan oluşan dörtlü setler halinde satışa sunuldu.





İlk olarak Dostoyevski’nin Beyaz Geceler- Bir Hayalperestin Anıları, Oscar Wilde'ın Mutlu Prens ve Jane Austen’ın Aşk ve Gurur kitaplarından ilham alınarak hazırlanan setleri modaseverler ile buluşturan bu edebiyat ve moda işbirliği, önümüzdeki aylarda yeni kitap ve tasarımlarla zenginleşerek devam edecek.



Beymen Club ve Can Yayınları işbirliği ile hazırlanan ve 139 TL’den satışa sunulan setler, Beymen Club mağazalarında ve www.beymenclub.com.tr adresinde...

