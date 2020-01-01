Elektrikli cezve sayesinde Türk kahvesi yapmak kolay ve keyifli bir hal aldı. Sadece Türk kahvesi yapmak için tasarlanmış elektrikli cezve ile Türk kahvesi yapımına ve sonrasında cezvenin nasıl yıkanması gerektiğine değindik.

Elektrikli cezve sayesinde Türk kahvesi, en hızlı yapılan, pratik kahveler arasındaki yerini çoktan aldı. Kablosuz kullanımları, minimum 3 fincan kapasiteleri, paslanmaz çelik gövdeleri, susuz çalışmayı önleyen güvenlik ve termik ısı kesici sistemi ile kahve keyfini her geçen gün daha da artırıyorlar. Kahveyi seviyor ve eski usullerle yapmaya üşeniyorsanız bir birkaç dakika içinde köpüklü kahvenizi keyifle yudumlamanızı sağlayacak bir elektrikli cezve sahibi olmalısınız.

Elektrikli Cezve ile Türk Kahvesi

Kaç kişi için kahve yapacaksanız, makinenizin kapasitesini dikkate alarak o kadar kişi için birer fincan suyu, elektrikli cezve içine koyun. Daha sonra her fincan için 1 tatlı kaşığı öğütülmüş taze Türk kahvesi ekleyin. Şeker miktarı ya da şeker koyulup koyulmayacağı tamamen size bağlı. Dolayısıyla elektrikli cezve içine bu aşamada dilediğiniz kadar şeker ilave edebilirsiniz.

Sadece Kahve İçin Tasarlanmış

Elektrikli cezve su ısıtmak ya da süt kaynatmak için tasarlanmamış. Bu amaçlar için kullanılmaması gerektiğini unutmamalısınız. Sütlü kahve de elektrikli cezve içinde pişirilmemeli. Türk kahvesi keyfiniz için tasarlanmış olan cezveleri farklı bir amaçla kullanmak, cihazların ömürlerini kısaltacak ve yapılan şeyin de lezzetsiz ve sağlıksız olmasına neden olacaktır.

Bol Köpüklü Bir Kahve İçin

Bol köpüklü Türk kahvesi içinse elektrikli cezve harika bir çözüm. Köpüklü bir kahve için bilmeniz gereken en önemli püf noktası, kahve yaparken sürekli karıştırmamak. Karıştırarak pişirmek, kahvenizin istediğiniz biçimde köpüklü olmasını engelleyecektir.

Öncelikle kahveyi, tercih ederseniz şekeri ve suyu elektrikli cezve içine alın ve pişirmeye başlamadan bu malzemeleri iyice karıştırın. Burada amaç, şekerin erimesini sağlamak. Malzemeler elektrikli cezve içinde homojen bir kıvama geldiğinde cihazın başlatma tuşuna basabilirsiniz. Güzel, şekerli bir kahve yapmak istiyorsanız cezveye sırasıyla şeker ve kahve koymalısınız. Toz şekerle, su eklenmeden önce karıştırılan öğütülmüş kahve, lezzetli bir kahvenin garantisidir. Cezvede kaynayan ve kabaran kahvenin köpüklerini bölüştürme işlemi de gerekmeyebilir. Yeterince köpük olmadıysa önce mevcut köpüğü, sonra kahveyi fincanlara paylaştırabilirsiniz.

Elektrikli Cezve Temizliği

Peki, elektrikli cezve nasıl temizlenir? Cihazların elektrik bağlantılarının ne kadar hassas olduğunu tahmin edersiniz. Bu alanın paslanması ya da herhangi bir tehlikeye yol açmasını istemezsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanızda, cihazın ömrünün uzun olması bakımından da fayda var.

Elektrikli cezve içine bir fincan beyaz sirke koyun. Ardından bir yemek kaşığı limon suyunu sirkenin üzerine ekleyin. Cezvenin kalan kısmını ise suyla doldurun. Bu işlemin ardından yapmanız gereken tek şey cezvenizi kahve yapar gibi çalıştırmak. Elektronik cezve temizliği için bir sonraki adım temiz, soğuk suyla cihazın iç tarafını durulamak.