Nike Air Force 1 Ultra Flyknit satışa sunuldu...

İlk lansmanının üzerinden otuz dört yıl geçen ve bugüne dek 2.000 kez yenilenen Air Force 1, basketbola dayanan geçmişi ve sokak kültüründe edindiği yer ile Nike'ın en çok sevilen silüetlerinden biri olmaya devam ediyor. Nike tasarımcıları bu ikonu geleceğe taşımak için, ayakkabının mirasını ve ifade ettiklerini dikkate alarak orijinal Air Force 1siluetini Nike’ın nefes alan, hafif Flyknit teknolojisiyle bir araya getiriyor.

Air Force, ağırlığının neredeyse yarısını kaybederek bugüne kadarki en hafif Air Force 1 tasarımı olmakla kalmadı, deri Swoosh logoya sahip ilk Flyknit tasarımı olarak da sneaker tarihine geçmiş oldu.





