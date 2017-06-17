Koton’un yeni sezon koleksiyonunda yer alan ayakkabı ve çanta modelleri her stile uyum sağlıyor.

Kadınların en büyük tutkusu olan ayakkabı ve çantalar, her stile uyum sağlayan seçeneklerle Koton’da! Sokak modasından en özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sağlayan koleksiyonda stilettolarla kombinleyebileceğiniz zarif çantalar, mesajlı portföy çanta modelleriyle kombinlenecek botlar, loaferlar ve sneakerlar ön plana çıkıyor.

Rahatlık ve şıklık

Sezonun öne çıkan trendi ancle botlar raflarda yerini alırken kış aylarında sizi sıcacık tutacak bot modelleri düz ve topuklu seçenekleriyle stilinize alternatif sunuyor. Topuklu modellerden kaçınırken şıklığını korumak isteyen kadınların tercihi sneaker ve loafer modelleri, her mevsim kadınların gözdesi olan stilettolar, göz alıcı renk seçenekleriyle hem rahatlığın hem de şıklığın mümkün olduğunu kanıtlıyor.

İddialı ve zarif

Çanta koleksiyonunda ise zarif modellerin yanı sıra üzerinde yer alan yazı ve desenlerle göz dolduran sezonun trend çanta modelleri de ön plana çıkıyor. Kullanım rahatlığıyla sırt çantaları ile günlük hayatta en çok kullanılan omuz askılı çantalar renk ve boy seçenekleriyle günlük temponuza eşlik etmeye hazır. Davetlerin vazgeçilmez parçası olan zincir detaylı kadife çantalar ile süet ve deri görünümlü detaylara sahip küçük çantalar da stilinize zarif bir dokunuş yapıyor.