Expres bakım

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Günlük hayatın koşturmacasında hep bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada küçük ama çok önemli bir detayı da atlıyoruz; bakım! Ekspres bakım ürünleri hayatınızı kolaylaştıracak.

Yazı: Gülru İncu



Cildimize ihtiyacı olan nemi kazandırırken antIaging özelliği ile cildimizi besleyen kremler, cilt kusurlarının görünümünü en aza indirgeyen BB kremler, cildi canlandıran serumlar, yaz-kış zinde görünmemize yardımcı olan bronzlaştırıcı pudralar, acil durumlarda imdadımıza yetişen çarpıcı renkler, bakışlara anlam katan siyah maskara ve hem dudakları hem de yanaklarımızı aynı anda renklendirirken bize zamandan kazandıran ürünler… İşte yoğun bir güne hazırlanırken ekspres bakım yaparak hayatımızı kurtaran güzellikler.