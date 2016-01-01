DeFacto, 2016 yazı için renkli bir plaj koleksiyonu hazırladı.

Hem plajda hem de partide giyilebilecek parçalardan oluşan DeFacto Beachwear koleksiyonu, birbiriyle kombinlenebilen bikini ve mayoların yanı sıra elbiselerden şortlara, şapkalardan çantalara kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Koleksiyon, sadeliği taçlandıran spor modelleri, halat bağcıklı detayları, kalın metalleri ve tropik desenleriyle dikkat çekiyor.

Tropik desenlerin taşındığı pamuklu ve organze plaj elbiseleri, bantlı büyük hasır şapkalar ve parmak arası baskılı terlikler göz atmanız gerekenler arasında!

