FLO ile capcanlı tatil modası, tatilde şıklığın adresi FLO

Trend ürünlerin adresi FLO, yazın sıcak günlerinde ayaklarınıza nefes aldıracak çok şık sandalet ve terlik modelleriyle sizleri bekliyor! Stil dozu yüksek birbirinden renkli ve farklı modellerin yer aldığı koleksiyona bakmadan, yaz alışverişinizi sonlandırmayın!





FLO’nun kadınlar için seçtiği terlik ve sandaletler arasında; bantlı ve hafif tabanlı modeller konforları ile öne çıkarken, sportif modeller sahil yürüyüşlerinizin vazgeçilmezi olacak. Gece şıklığınızı da unutmayan FLO, ince bantlı ve topuklu ürün seçenekleriyle de dikkat çekiyor.





Gün boyu rahatlığın yanı sıra zamansız şıklık sunan, rafine ve modern görünümleriyle dikkat çeken FLO sandalet ve terlik modelleri, kadınların stil sahibi görünümünü en iyi şekilde tamamlıyor.



Yaza yakışan renkleri içinde barındıran FLO sandalet ve terlikleri, gardrobunuzdaki pek çok tasarımla tamamlamanız mümkün.



Tatil kombinlerinin en tarz çantaları FLO’da!

Tatil şıklığınızın en güçlü tamamlayıcısı FLO çantalar, sezonun dinamik tavrından ilham alan desen ve dokularıyla fark yaratıyor. Şıklığınıza modern bir dokunuş katan çantalar, geniş iç hacimleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor; omuz, el ve çapraz askılı modelleriyle çeşitleniyor.



Kombinlere özgün bir dokunuş yapan beyaz, pudra ve taba renkleri ile dikkat çeken modeller, deri ve rugan seçenekleriyle göz dolduruyor. Zincir, zımba ve toka gibi detayların hareketlendirdiği çantalar, kadınların tatil stiline şık bir dokunuş yapıyor.



FLO’nun ürün grubunda yer alan plaj çantalarıyla renklenen yaz koleksiyonu her tarza hitap ediyor. Şeffaf, çiçek desenli, hasır ve bohça şeklindeki plaj çantaları, sahil kombinlerini en zarif şekilde tamamlıyor.



https://www.flo.com.tr/kampanya/trend-kadin-urunleri





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