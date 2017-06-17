Baş döndürücü detayları sezonun en trend renkleriyle bir araya getiren Forever New İlkbahar / Yaz koleksiyonundaki balo elbiseleri, crop top bluz ve eşleştirebileceğiniz etek ve pantolon modelleri ile davet sezonunun en şık ismi olmaya hazır mısınız?

Benzersiz nakış ve motiflerin süslediği tulumlar ile yaz mevsiminin canlı ruhuna ayak uydururken, uçuşan formdaki elbiseler ile rahat ve trend görünümün öncüsü olacaksınız.



Yazın Ruhunu Yansıtan Elbiseler





Tek parça ile çabasız şıklık sunan elbiseler her zamanki gibi yaz aylarının da vazgeçilmezi oluyor. Modası geçmeyen ve zamana karşı koyabilen elbiseleri yaz gardıroplarınıza ekleyerek, yenilenin. Yaz aylarının dinamizmi ve güneşli ruhuna ritmine uygun, tiril tiril ve uçuşan formlarıyla, rahatlığının yanı sıra dikkat çekici ve şık elbise modelleri, zarif yaz görünümünüzü tamamlayacak.



Bluzlar





Kendi başına bir anlam ifade eden parçalara dönüşen bluzlar, Forever New koleksiyonunda birbirinden farklı stillere hitap ediyor. Basicten vazgeçmeyenlerin yanında şık kombinleri ve daha gösteriş sevenlerin de kendilerine en uygun parçayı bulabilecekleri koleksiyon, sezonun olmazsa olmaz trend renkleri ve birbirinden farklı tasarımlarıyla üst giyim gruplarında yerini alıyor. Fırfır, balon kol ve cut-out detaylı, nakış işlemeli, çiçek motifleriyle süslenen bluzlar, crop toplar, yandan bağlamalı tişörtler, ve daha fazlası... Şık ya da casual havası olan üst giyim parçalarıyla yaz aylarında ofis stilinize farklılık getirebilir, haftasonlarınıza hareket katabilirsiniz.



Stil Sahibi Etekler





Feminen stilin olmazsa olmazı etekler, özgür ve elegan şehirli Forever New kadınının ruhunu en iyi şekilde yansıtan parçalar olarak koleksiyondaki yerini alıyor. Anvelop, asimetrik kesimli, pileli; mini, midi ve maksi boyları bir arada sunan etek koleksiyonu, desenleri, tasarımları ve sezonun en gözde detayları ile zevkinize hitap edecek. Yüksek beli ve dantel kumaşının yanında kloş kesimiylede retro bir havaya sahip olan etekler şık ve feminen bir duruş sunuyor. Şık bluzlar ve yüksek topuklu stilettolar ile kombinleyebileceğiniz bu etekleri, yaz aylarında crop dantel üstlerle de tamamlayarak göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.





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