‘Geçmiş geçmişte kalmıştır’ derler... Ancak söz konusu moda ise geçmiş peşimizi hiç bırakmıyor. Balat ve Beyoğlu’ndaki en yeni vintage butikleri keşfe çıktık.

Yazı: Merve Günel-Melike Keser

Rag’n Roll Hang Vintage

Balat’ın eşsiz sokaklarında dolaşırken karşınıza şirin ve bir o kadar da sıcak bir yer çıkacak. Samimi, eskileri hatırlamak ve yaşanmışları tekrar yaşamak adına farklı ve özel ürünler için tercih edebileceğiniz bir dükkan burası. Vintage tutkunu olan Yasemin İşcan, 1.5 yıl önce açtığı butikteki ürünleri yurt dışı seyahatlerinden, Roma, Üsküp, Bulgaristan ve Prag’daki bitpazarlarından topluyor. Ürünler içindeki favori parçasıysa 40’lara ait olan tamamen el yapımı bir çanta. Mağazadaki günlük elbiselerin fiyatları sizi çok şaşırtacak; 50-60 lira arasında değişiyor. Mağazada genel fiyat aralığı ise 25 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkabiliyor.

Adres: Balat Mah. Yıldırım Cad. No:31/A Fener-Balat

Tel: 0536 782 29 15



