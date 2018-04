Avustralyalı “Sunday Somewhere”, geleneksel güneş gözlüklerine eklediği imza niteliğindeki ayrıntılarla modern ve zamansız tasarımları gözlük severlerle buluşturuyor.

Gezmeyi, seyahat etmeyi, özgürlüğü, rahatlığı ve sevdikleriyle beraber unutulmaz anılar yaratmayı seven insanları hedefleyen marka, detaylara odaklanarak, iyi kalite lens ve malzemelerle, sanatçılar, tasarımcılar, gezginler, müzisyenler ve trendsetter’lardan oluşan yeni nesli hedefliyor. “Here Comes The Sun” koleksiyonu ile görücüye çıkan Sunday Somewhere gözlüklerinin model ve isimleri aile, arkadaşlık gibi kavramlardan esinlenerek oluşturulmuş.





Beyonce, Rihanna, Kate Hudson, Adriana Lima, Gigi Hadid, Cara Delevingne, ve Lady Gaga gibi dünya starlarının da tercih ettiği markanın Türkiye distribitörlüğünü Agency Arcana yapıyor.