Sezonunun makyaj trendleri duruşuyla yalınlığı baz alıyor. Üzerine biraz aydınlık eklemek, buğulu göz makyajı ve bronz tonlarla harmanlayıp, asıl darbeyi ise saçlarla vurmak güzellik kıstaslarımızı yüceltiyor.

Ateş ve su

Güzellik dünyası her zaman tezatlardan besleniyor; masumiyet ve seksapel çoğu zaman aynı potada eriyebiliyor; tıpkı ateş ve su gibi… Seksi bir güzelliğin en kolay yolu önce dudaklara sonra da gözlere odaklanmak. Bunun için yumuşak tonlardaki farlardan yararlanın ama kirpik diplerine göz kalemi ve kahverengi farla gölgeler yapın. Bolca maskara sürülmüş kirpiklerle çekici bakışlar yaratın. Son olarak da ıslak görüntü yaratan lipgloss’lardan yararlanın.



Retro zamanlar

Yandan ayrılmış ve jöleyle yapıştırılmış saçlar, bolca maskara sürülmüş kirpikler ve dumanlı gözler… İşte 30’lu yılların saç modelleriyle günümüzün makyaj trendlerini buluşturan bir kombinasyon. Bu tarzı uygulayacaksanız ruj ve allık renginiz gözlerden rol çalmamak için yumuşak tonlarda olmalı. Her ikisinde de şeftali tonlarını tercih edin. Parlak bir fondöten ya da elmacık kemiklerine aydınlatıcı sürerek yüzünüzdeki dramatik ifadeyi güçlendirin.



Doğal güzellik bu sezonun anahtar kelimesi ve ilk adımı da doğal ve aydınlık cilt rengi. Bu trendi uygulamak için yoğun renklerden, abartılı göz makyajından ve koyu rujlardan uzak durun. Ten renginiz için bir fondöten ve ışıltılı bir pudra yeterli. Cildinize biraz ışıltı vermek için fondötenin içine bir damla cilt bakım yağı damlatabilirsiniz. Elmacık kemikleri bu sezon şeftali ve koyu pembe tonlarında. Makyajınızı son olarak şeftaliden koyu pembeye uzanan skaladaki bir rujla tamamlayın.Bu sezon at kuyruklarının her şekline rastlayacağız ama özellikle moda haftalarında da kendine yer edinen tribal atkuyruğu tasarımları etnik çizgileri yansıtmasının yanında tarzınıza modern bir hava da katacak. Sezonun far trendlerinde bronz tonlar sonbaharın karanlık atmosferine inat canlı ve ışıltılı bir etki uyandırıyor.