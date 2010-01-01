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Spor yaparken de şık!

Spor yaparken de şık!

Yaz yaklaşınca hayatımıza tempo kattığımız bir gerçek! Forma girmek için çok az zamanımız var. E tabii bize spor yaparken de şık olmak yakışır.


  Fotogaleri: Spor yaparken de şık!
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