Harley-Davidson, ilk kez beğeniye sunduğu İlkbahar-Yaz 2016 koleksiyonuyla ayakkabı tutkunlarına rahatlık ve şıklık vadediyor.

Düz sandaletlerden topuklu ayakkabılara, sportif görüntüyle şıklığı buluşturan özgün tasarımlar, kadın ve erkeklere farklı kombin seçenekleri sunarken, özgür stilinden de ödün vermiyor. Koleksiyonda spor şıklığa hareket katan bağcıklı ve fermuar detaylı ayakkabılar, terlikler, bantlarla hareketlendirilmiş toka detaylı topuklu ve düz sandaletler yer alıyor. Erkek koleksiyonunda ise hem iş hem de davetlerde rahatlıkla kullanılabilecek modeller dikkat çekiyor. Deri ve nubuk kullanılarak hazırlanan koleksiyon, lacivert, siyah ve mavi renkleriyle erkeklerin beğenisine sunuluyor.



