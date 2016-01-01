Her kültürde takı kadınlar için çok önemlidir. Her kız çocuğu için mücevherler ilgi çekiciyken, ergenliğe adım atar atmaz rengarenk taşlı takılar onların vazgeçilmezi olur. Bazı toplumlarda ise kadınlar aileden kalma mücevherleri nesiller boyu birbirlerine bırakırlar.

Eskiden ağır ve çok taşlı mücevherler kadınların boyunlarını ellerini, kollarını süslerken, şimdi iş hayatına giren, günlük hayatın telaşını yaşayan kadınlar daha sade ama değerli taşlarla bezeli mücevherleri tercih ediyor.



İşte kadınlar için vazgeçilmez olan değerli taşlar ve her biri hakkında bilmeniz gerekenler...

ELMAS

Kadınların her zaman vazgeçilmezi olan en yaygın değerli taş olan elmaslar, sonsuza kadar da böyle olacaktır.





16. yüzyıl hükümdar ve kraliçelerin tercihi olan elmas, onların boyunlarını, başlarındaki taçları süslemiştir. Beyaz elmasın dışında, sarı, pembe mavi, yeşil ve kırmızı renklerde de elmaslara rastlayabilirsiniz. Elmasların rengi, büyüklüğü değerini de belirler. Bu arada listede “neden pırlanta yok diyebilebilirsiniz. Pırlantalar da aslında elmasın farklı kesim tekniği ile ortaya çıkan taşlardır. Yani pırlantalar aslında elmastır.

ZÜMRÜT

Hintçe'de Panna olarak da bilinen zümrüt, aynı zamanda en çok aranan değerli taşlardan biridir. Derin ve yoğun yeşil tonu herkesi cezbeder. Tıpkı elmaslar gibi onlar da süslemeli elbiselerde, taçlarda, yüzüklerde kullanıldı. Zenginliğin ve zarafetin temsili olan zümrütler de kraliyet aileleri arasında yaygındı. Zümrüt, özellikle Mısır'da çok popülerdi ve insanlar değerli taşların doğurganlık, uzun yaşam gibi hayatlarına birçok olumlu nitelik kazandırdığına inanmıştı.





AMETİST

Taşlarla tedavi ve iyileştirmeye olan inanışlar arttıkça, ametist adı verilen değerli taş da popüler hale geldi. Birçoğumuzun evinde bir parça mor ametist vardır. Kötü enerjiyi topladığına, su yıkanınca veya suda bekletilince içine hapsettiği kötü enerjiyi attığına inanılır.