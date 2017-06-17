Yeni H&M Conscious Exclusive koleksiyonu, kenarlarındaki atık maddelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaşlardan üretildi.

Kadınlar için eksiksiz bir koleksiyon ve erkekler için daha rahat resmi giysilerin yanı sıra, koleksiyonda ilk kez çocuk kıyafetleri ve organik yağlardan oluşan Conscious Exclusive kokular da bulunmakta.





Koleksiyon, dünya genelinde 160 mağazada ve 20 Nisan’dan itibaren online’da yerini alıyor.

Koleksiyonun tanıtımında yer alan süper model Natalia Vodianova, “H&M Conscious Exclusive kampanyasında yer almaktan gurur duyuyorum. Koleksiyonda kullanılan sürdürülebilir kumaşın gelişim ini görmek harika, ayrıca modaya daha sürdürülebilir bir gelecek vaat ediyor” diyor.



Koleksiyonun öne çıkan tasarımı, tamamen deniz kenarındaki atık maddelerin geri dönüşümü ile elde edilen BIONIC® pudra pembe plise kumaştan tasarlanmış bir elbise.

