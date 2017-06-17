Kadınlar için eksiksiz bir koleksiyon ve erkekler için daha rahat resmi giysilerin yanı sıra, koleksiyonda ilk kez çocuk kıyafetleri ve organik yağlardan oluşan Conscious Exclusive kokular da bulunmakta.
Koleksiyon, dünya genelinde 160 mağazada ve 20 Nisan’dan itibaren online’da yerini alıyor.
Koleksiyonun tanıtımında yer alan süper model Natalia
Vodianova, “H&M Conscious Exclusive kampanyasında yer almaktan
gurur duyuyorum. Koleksiyonda kullanılan sürdürülebilir kumaşın gelişim
ini görmek harika, ayrıca modaya daha sürdürülebilir bir gelecek vaat
ediyor” diyor.
Koleksiyonun öne çıkan tasarımı, tamamen deniz
kenarındaki atık maddelerin geri dönüşümü ile elde edilen BIONIC® pudra
pembe plise kumaştan tasarlanmış bir elbise.