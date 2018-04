İlkbaharı karşılamaya hazırlanırken yeni koleksiyonlar ardı ardına sıralanmaya başladı. Rengarenk, keyifli, bahar tadında koleksiyonlara teslim olduk bile!





NEŞELİ ALLIK

Sisley Phyto-Blush Twist allık, bir krem allık gibi renkli, bir pudra gibi yumuşak ve twist kadar eğlenceli. Yapısı anında pudraya dönüşüyor. Yarı saydam, doğal bir görüntü yaratıyor. Eşit bir şekilde kolayca dağılıyor. Shea butter, kamelya yağı ve E vitamini sayesinde cildinizi yumuşatıyor ayrıca serbest radikallere karşı koruyor.







BİTKİLERİN GÜCÜ ADINA

The Body Shop, cilt bakım serisine likit peeling’leri ekleyerek ürün gamını genişletti. Dünyanın en yüksek C vitamini içeren meyvelerinin başında gelen CamuCamu meyvesi özü içeren C Vitaminli Likit Peeling, cilde enerji vererek daha canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Ciltteki ölü hücreleri arındırarak, yumuşaklık ve ferahlama sağlıyor.







DOĞRU MASKARA MI?

L’Oreal Makyaj Tasarımcısı Ali Rıza Özdemir hacimli, güçlü ve uzun kirpiklerin sırrının doğru maskarayı seçmek olduğunu belirtiyor. Superstar maskaraların en yeni üyesi olan False Lash Superstar Extra Fiber Maskara, iki adımda ekstra hacim ve ekstra uzun görünümle takma kirpik etkisi yaratıyor. İlk adımda hacim vermek için siyah bazı, ikinci adımda ise ekstrem uzunluk ve dolgunluk için kaldırma etkili fırçayı kullanabilirsiniz.







GECE BAKIMI

Dr. Perricone’nun yeni gece onarım ve bakım kremi Multiaction Overnight Treatment, cildi gece boyunca onarıyor. Kaybettiği nemi geri kazandırıyor, elastikiyet veriyor, yorgun ve donuk cilt görünümünü iyileştiriyor. Gece boyunca ideal bir onarım gerçekleştirdiği için cilt sabah gözle görülür şekilde daha canlı oluyor.







HAFİFLİK HİSSİ

Giorgio Armani’nin yeni fondöteni Power Fabric, uzun süre kalıcı ve ultra kapatıcı özelliğe sahip ama aynı zamanda son derece ince. Bu fondötenin en büyük özelliği; yüksek pigment konsantrasyonu içermesi. Cilde kolayca nüfuz ederek kusursuz bir kapatma sağlarken, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü de azaltıyor.







BADEM SÜTÜYLE GÜZELLEŞİN

Kusursuz bir sıkılık ve pürüzsüzlük vadeden Almond Milk Concentrate (Badem Sütü Konstantresi), yumuşak dokusu sayesinde ciltte anında eriyor ve geriye bademin iştah açıcı kokusu kalıyor. Ceviz ve bedem özleri cildin elastikiyetini koruyor ve sıkılığını artırıyor. Bu sayede cilt gözle görülür şekilde pürüzsüzleşiyor.



AVON GENÇ RUHLARA ÖZEL MAKYAJ ÜRÜNLERİ TIKLAYINIZ

GUERLAIN'IİN LE PETITE ROBE NOİR MAKYAJ SERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

NARS İLKBAHAR KOLEKSİYONU İÇİN TIKLAYINIZ