Birkaç basit tüyo ile fazla kilolarınızı gizleyebilir ve olduğunuzdan daha ince görünebilirsiniz.

Satın alacağınız elbisenin kumaşı ve üzerindeki aksesuarlar gibi birkaç noktaya dikkat ederek ince gösteren kıyafetler bulabilirsiniz. Kişinin öncelikle bedenini tanıması ve ona uygun kombinleri kullanması gerekiyor. Kayra Marka Müdürü Meral Doğan; pantolon, etek, elbise gibi kıyafetler alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ipuçları paylaştı.

İnce görünmesini istediğiniz bölgeleri kapatın

En ideal elbise kesimi vücudun en dar yerine oturan daha sonra genişleyen modeller. Saklamak istediğiniz ya da daha ince görünmesini istediğiniz bölgeleri kapatmak her zaman kurtarıcı olur. Elbise üzerinde büyük parçalar halinde kumaşlar yerine daha çok dikiş olması vücudun daha şekilli görünmesini sağlar. Eğer kombininiz iki parçadan oluşuyorsa üst parçanın koyu olmasına dikkat edin. Aynı renk kombinasyonlar her zaman daha ince gösterir. Yine tek renk vücudu sarmayan kıyafetler de ince görünmek için iyi bir tercih. Kilolu bayanların pantolon seçiminde önde ütü çizgisi olan klasik kesimleri tercih etmesi daha doğru. Eğer orantısız vücut hatlarına sahipseniz hareketli motifleri, çizgileri ve desenleri üst parçalara saklayın, böylece eşit orantılı görünümü sağlayabilirsiniz.

Dökümlü kumaşlar kurtarıcı olacak

Kiloluysanız polyester ve likralı kumaşlardan uzak durun. Kaliteli ve vücudun her kıvrımına yapışmayan saten veya şifon dökümlü kumaşların kullanılması daha uygun olur. Kıyafetlerde, çok büyük ve çok küçük desenler olmamasına da özen gösterilmeli. Orta büyüklükte desenler vücudu daha ince gösterir. Doğru renk kullanımı da önemli. Siyah, kahverengi, koyu mavi ve koyu gri tonların ince gösterdiğini unutmamak gerekiyor.