Kabuk değişimi

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Biraz değişiklik iyidir. Renk tonlarını değiştirme vakti...

Moda editörü: İrem Akalın

Fotoğraf: Fırat Koçak



Kabuk değişimi

Renk oyunları, simler, pullar sonbahara dinamizm katıyor. Biraz değişiklik iyidir. Sıcak tonlarla karışan soğuk renkler ise sezonun vazgeçilmezlerinden.



Uzay çağı

‘Star Wars Episode VII: Force Awakens (Yıldız Savaşları Bölüm 7: Güç Uyanıyor)’ filmi, sezon makyajını da dolaylı olarak etkiledi. Göz kapaklarına sürülen altın tozları, pullar ve tek renkle yapılan grafik etkiler zaman zaman pop art, zaman zaman da punk rüzgarları estirecek. Oksit sarılar, altın tonları ve sonbaharın tüm sıcak tonları çekim alanımızda.



Boyut farkı

Bu sezon ten rengi ne kadar doğallıktan yana ise gözler ve kaşlar da o kadar dikkati üzerine toplayacak.Gotik dudaklar kısa bir aradan sonra yeniden sahneye çıkıyor ve grotesk bir dünyanın kapılarını açıyor. Mürdüm renginden en koyu bordoya uzanan dudaklarla karşılaşacağız. Buna karşın açık bir ten, koyu dudaklarla kontrast oluşturuyor ve yüze boyut katıyor.



İllüzyon oyunları

Bu sezon makyajınızda illüzyon oyunlarından yararlanmaya ne dersiniz? Örneğin bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şeyi deneyebilir, renkli lens takarak çevrenizdekileri şaşırtabilirsiniz ya da farklı bir makyajla bambaşka bir kimliğe bürünebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey abartıdan uzak durmak, çünkü açık ile koyuyu, yalın ile karmaşık olanı ustaca dengelemelisiniz.