Kendi gider izi kalır: Güneş lekesi!

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Leke önleyici koruma, cilt bakımının en uzun ve zorlu süreçlerinden. Lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa mutlaka güneşli günlerde yüksek UV korumalı bir ürün kullanın.

Yazı: İpek Koşan



Ayşe Kucuroğlu'ndan yaz tüyoları

Yaz-kış mutlaka Chanel’in SPF’li nemlendiricisini kullanıyorum. Kışın SPF 30, yazın SPF 50 olmasına dikkat ediyorum. Dior’un 30 faktörlü aydınlatıcı kremleri de cildime ışıltı katıyor. Güneş ürünlerinde Lancaster’dan vazgeçemiyorum. Genellikle SPF 30 ile güneşlenirken şimdilerde çocukların peşinde olduğum için Lancaster’ın SPF 50’si harika geliyor. Kullandığım makyaj ürünlerinin de suya dayanıklı olmasına dikkat ediyorum. Yüzüm için tercihim Sisley’in yüksek korumalı ürünleri. La Prairie White Caviar SPF 15, el kremi olarak bir mucize. Sisley Tropical parfüm de yaz için harika. Micro-pedi ise son numaram. Plaj çantamda mutlaka var. Kumdan sertleşmiş ayakları yumuşatıp bir anda sandalete hazırlıyor.