‘Kırmızı’ sahneye çıkmaya hazır! Aralık kesinlikle onun ayı. Yılbaşının resmi rengi kırmızıyı kullanmak rengin kendisi kadar tutku istiyor. Denemenin tam sırası!

KIRMIZI HAKKINDA BU YAZIYI YAZARKEN AKLIMA ROBERTO CAVALLI’NİN “NEDEN HER ŞEYİ SİYAH, SİYAH, SİYAH YAPALIM? Moda eğlenceli olmalı ve biraz tehlike unsuru da ekleyerek kadını spot ışıklarının altına yerleştirmeli, değil mi?” sözü geliyor. Bence Bay Cavalli bu sözü kesinlikle kırmızıyı kastederek söylemiş olmalı. Çünkü kırmızı doğru kullanıldığında sıradanlığın aksine zarafeti, cesaret sosuyla servis etmenizi ve kesinlikle kendinizi seksi hissetmenizi sağlayan gerçek bir silah. Takvimler aralık ayını gösterdiği zaman, kırmızının en çok canlanacağı yer tabii ki elbiseler oluyor. Fakat ne yazık ki kırmızı elbise, siyah elbisenin gördüğü ilgiyi bir türlü göremese de, siyahın koltukta biraz yer a��arak bu ayın gerçek starı kırmızıya yer vermesi gerekiyor. Ne de olsa Marilyn Monroe ‘Gentlemen Prefer Blondes’ filminde üzerine tam oturan kırmızı elbisesiyle o efsanevi dansını yaptığında, kırmızı elbise bir klasik olmayı fazlasıyla hak etmişti.

KIRMIZI ELBİSE NASIL KULLANILIR?



• Üzerinize tam oturan düz bir küçük kırmızı elbisenin altına giyeceğiniz siyah ya da beyaz bir spor ayakkabıyla, mini elbise topuklu ayakkabı klişesini temelinden sarsın.

• Islak görünümlü saç ile birlikte kullanarak karşı cinsin üzerinde yakıcı bir etki bırakabilirsiniz.

• Deri ceketlerle beraber kullanın. Kırmızının seksi komşu kızı imajını asi tavrınızla yerle bir edin.

• İşte size gerçek bir klasik; kırmızı ve dantel.

SAYGI DURUSU LÜTFEN!

Kırmızı rujun çantada yerini almadığı bir yılbaşı düşünülemez tabii ki! Hemen herkesin favori kırmızı tonu bellidir. Fakat o tonun gerçekten kişiye uygun olmasına ve dudakların ‘muazzam’ boyanmasına dikkat etmek gerekiyor.

"KIRMIZI RENGİ ‘BEN BURADAYIM’ DİYEN BİR RENK, KENDİNE GÜVENİ VE GÜCÜ TEMSİL EDİYOR. O YÜZDEN DENGE İSTİYOR. AYAKKABISIYLA, TAKISIYLA VEYA ELBİSENİN İŞLEMESİYLE HEP DENGE İÇİNDE OLMALI. AMA BU DENGEYİ YANLIŞ ANLAMAMAK VE HER PARÇANIN KENDİNE GÖRE TAMAMLANMASI LAZIM. O GÖZÜ AYARLAMAK ÖNEMLİ OLAN. ZEYNEP TOSUN"

CİLT TONUNA GÖRE ‘DOĞRU KIRMIZI’YI BUL

BEYAZ

Kırmızı ruj seçeneği açısından en şanslılar beyaz tenli kadınlar. Yoğun kırmızı, beyaz tenliler için en doğru ton. Fakat cildin çok soluk durmaması adına yanaklarınızı renklendirmeye özen gösterin. YSL RUJ, TL 135

ESMER

Cilde aydınlık bir görünüm kazandırdığı için esmer tenli kadınlara mercan kırmızı tonları daha çok yakışıyor. Bu ton cilde enerjik bir görünüm de veriyor. LANCOME RUJ, TL 115

KUMRAL

Düzgün uygulanmış bordo tonlarındaki rujlar kumral tenli kadınlarda harika duruyor. BOBBI BROWN RUJ, TL 102

KIRMIZI RUJU NASIL SÜRMELİ?

1. Öncelikle kırmızı ruju sürmek bir nevi sanattır, unutmayın!

2. İlk adım olarak dudaklarınızı peeling’le ölü deriden arındırarak pürüzsüzleştirin.

3. Dudakların rengini eşitleyerek kırmızı rujunuzun tonunu daha da netleştirin. Bunun için kapatıcınızı az miktarda dudaklarınıza uygulayın.

4. Dudağınızı rujunuzun tonunda bir dudak kalemi ile çerçeveleyin. Artık rujunuzu uygulamaya hazırsınız.

TAKIM RUHU

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İlhamını kırmızı takım elbiseden almak isteyenleri böyle alalım. Takım elbiseler ve smokinler kadınların üzerinde kesinlikle etkileyici bir silaha dönüşüyor. İnce ve sofistike bir zevkin sembolü olan takım elbiseyi bir çift stiletto ile beraber kullanarak ayrıcalıklı ve saygın bir duruş elde edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise tam bedeninize göre olması. Cesaretiniz yılbaşı gecesi sizinleyse, içinize hiçbir şey giymeden deneyin. Seksi!

ROMANTİZM ETKİSİ

Dantel, kırmızı ve çiçek… İşte gerçek bir romantik. Bırakın yılbaşı gecesi ruhunuzdaki romantik ortaya çıksın. Son bir hatırlatma, mutlaka kırmızı ruj ile birlikte kullanın; bu tarz kadınsı bir dokunuşla, bu görünümü daha etkili hale getirebilirsiniz.

ENERJİK VE RENKLİ

Eğlenceli ve özgür ruhlu olanlar için göz kamaştırıcı bir seçenek! Orantılı bir dekolteyle tüm gözlerin üzerinizde olmasına izin verin! Işıltılı ayakkabılar ve cool bir tavırla birleşince, gecenin starı belli.

ÇEKİCİ ZARAFET

Öncelikle klasik kırmızı elbisenizi boş bir tuval olarak düşünün ve aksesuarlarla hareketlendirin. Eğer doğru bir klasik kırmızı elbiseye yatırım yaparsanız, yerini hiçbir şey tutamaz, unutmayın. Ayakkabı tercihinizi bordo, gri, altın ve pastel tonlarda yapmaya dikkat edin. Küçük bir tavsiye; elbiseniz üzerinizdeyken dans edebileceğinizden emin olun, elbiseniz o akşam kaskatı durmanıza yol açarak gecenizi mahvetmesin.