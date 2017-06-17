Kumaş kabanlarla sıcacık ve çok tarz bir kış sizi bekliyor.

Bu sezon kumaş kabanlar moda… Yüzde 60’ı yünlü kumaşlardan oluşan 150 özel kaban tasarımı ile her stile hitap eden Koton’un bu sezon için belirlediği 5 farklı kumaş kaban trendi, kış soğuklarında sımsıcak bir şıklık vadediyor.

KABAN TRENDLERİ ve KOMBİN ÖNERİLERİ

Kürk yakalar

Kürkün cazibesi, kabanlar ile bambaşka bir stile bürünüyor. Özellikle gece şıklığının tamamlayıcısı olan kürk görünümlü yakalar, günlük şıklığa da ayrı bir hava katıyor. Kürk yakalı kabanları yüksek topuklu stilettolar ve ışıltılı triko elbiselerle kombinleyebilirsiniz.

En trend renk: Devetüyü

Bu kışın gözde rengi olan devetüyü, günlük stilden gece şıklığına kolaylıkla uyum sağlıyor. Devetüyü kabanlar jeanden, elbiseye, botlardan çizmelere her stilde ayrıcalıklı bir görüntü oluşturuyor.

Ekose modası

Sezonun en iddialı parçaları arasında yer alan ekose kabanlar, içinizi ısıtırken, şıklığı da garanti ediyor. Deri pantolon ve etekler ile kombinlenen ekose, gold ve silver aksesuarlar ile de farklı bir havaya bürünüyor.

Uzun kabanlar

Soğuk kış günlerinde stilinden ödün vermek istemeyenlerin tercihi uzun kabanlar oluyor. İster abiye ister günlük kıyafetler ile rahatça kombinleyebileceğiniz upuzun kabanlar, koleksiyonun en gözde parçaları arasında yer alıyor.

Kışın vazgeçilmezi gri ve tonları

Sezonun gözde kaban trendlerinden biri olan gri ve grinin en sıcak tonlarındaki kaban modelleri, klasik ve trend görünümlerin tamamlayıcısı olacak.