Bu kadar yoğun kullandığımız kotlarımızın hızlı deforme olmalarını, duruşlarını ve şekillerini kaybetmelerini istemeyiz. Yapacağımız bu küçük uygulamalarla kotlarımızın ilk günkü formunu koruyabiliriz.

Tiroid, boyun bölgesinde bulunan, hormon salgılayarak vücudun metabolizmasını düzenleyen bir bezdir. Vücut metabolizmasının temel kontrol mekanizmalarından birini oluşturan organ olarak önemlidir. Kot pantolonlar tüm kombinlere mükemmel uyan, modası asla geçmeyen, her zaman şıklık ve rahatlık vadeden vazgeçilmezimiz. Pek çoğumuz, korona günlerinde bile evde pijama veya eşofman altı giymek yerine kot pantolon giymeyi tercih ediyor. Jean’lerimiz evdeyken istediğimiz rahatlığı sunmayı sürdürüyor ve kesinlikle daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Gardıroplarımızdaki kot pantolonlar bu dönem her zamankinden daha fazla kullanıldığı için daha hızlı deforme olabiliyor. Sevdiğimiz bu pantolonların kolayca eskimesini engelleyebiliriz. Gerekli bakımları yaptığımızda kot pantolonlarımız ilk günkü formunu uzun süre koruyabilir.





Kot Pantolonları Aşırı Yıkamaktan Kaçının

Bu günlerde kıyafetlerin çok sık yıkanması tavsiye ediliyor. Dışarıyla temasınız çok fazlaysa mutlaka yıkayın ve ütüleyin. Ancak normal zamanlarda uzmanlar kot pantolonların çok da sık yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Yıkama işlemi kotlarınızın duruşunu bozarken erken yıpranmasına, bollaşmasına, sarkmasına, kararmasına ve solmasına neden oluyor. Özellikle eskitilmiş, yırtık kot seviyorsanız, bu tür kot pantolonların yıkama işlemiyle daha hızlı deforme olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir.



Normal zamanda sık yıkama işlemi yerine kot pantolonların üzerindeki lekeler bir sünger yardımıyla silinmeli ve bir poşet içerisinde dondurucuda bekletilmeli. Dondurucuda bir gece bekleyen kot pantolondaki kötü kokular da gidecek ve bakteriler ölecektir.





Kot Pantolonlarınızı Soğuk Su ile Yıkayın ve Eski Formuna Sokun

Kot pantolonlarınız bollaşıyor, diz bölgelerinden gevşiyorsa, yeniden eski haline gelmesi için mecburen yıkanması gerekiyor. Yıkama işlemi için kot pantolonunuzu ters çevirin, soğuk suda hassas kumaşlar için tercih ettiğiniz özel deterjanınızla elde yıkayın. Yıkadığınız kot pantolonunuzu kurumaya bırakın. Kuruyan kot pantolonunuzu ütüleyin. Soğuk suda yıkadıktan sonra yapacağınız ütüleme işlemiyle kot pantolonunuz tekrar eski şekline kavuşur. Bu şekilde yıkanıp ve ütülenirse sarkma ve bollaşma tehlikesi ortadan kalkar.





Kot Pantolonlarınızı Asla Kurutma Makinesinde Kurutmayın

Aşırı sıcak, kot pantolonlarınızın çekmesine ve hızlı deforme olmasına neden olur. Kurutma makinelerini, eğer kot pantolonunuzun bir beden küçülmesini istiyorsanız kullanın. Yine de çok dikkatli olun. Bu işlem sonrasında kot pantolonunuz aşırı daralabilir ya da tam tersi bollaşabilir. Kotlarınızı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın ve radyatör ya da ısıtıcı benzeri cihazların önünde kurutmayın.





Kot Pantolonlarınızı Katlayıp Saklayın

Kot pantolonların gardıroplarda nasıl saklandığı duruş ve şeklini koruyabilmeleri açısından çok önemli. Kot pantolonlarınızı asla askıya asmayın. Askıda duran kotlar çabuk deforme olur. Bütün kot mağazaları kot pantolonları katlar ve raflara dizer. Çünkü kot pantolonlar en iyi katlanarak korunur. Sizler de mağazaların yaptığı gibi katlayarak gardırobunuza yerleştirin. Bu sayede kotlarınızın şeklini uzun süre koruyabilirsiniz.





Kot pantolonlarınızı mutlaka katlayarak saklayın.





Uzun Süre Oturuyorsanız Geniş ve Rahat Kesim Kot Pantolonları Tercih Edin

Bir kot pantolon bollaştıkça uzun süreler boyunca oturmanıza ve dizlerinize baskı uygulamanıza daha uygun hale gelir. Bu yüzden evden çalışıyorsanız ve uzun saatler oturmanız gerekiyorsa rahat ve bol kesim pantolonları tercih etmelisiniz. Eğer her şeye rağmen favoriniz dar pantolonlarsa esnek kumaşlı olanları tercih edin. Pamuklu kotlara alıcı gözle bakın ve içinde elastan olmasına dikkat edin. Bu tip pantolonlar diz bölgesinden zorlansalar da oturduğunuzda yeniden şekle girer. Kumaşın esnekliğini test etmek için ilk denemenizde 60 saniye boyunca çömelin. Çömelip kalktığınızda pantolonun dizlerinin etrafında bollaşma olmuyorsa yeterince esnektir.





Kot Pantolonlarla Otururken Dikkatli Edin



Eğer kot pantolonlarınızın daha uzun süre şeklini korumasını istiyorsanız dizlerinizi 90 derece tutun ve dik oturun. Özellikle uzun sürede oturacaksanız bu şekilde oturmak hem duruş bozukluğunu engeller hem de kotlarınızı korur. Yine bu şekilde otururken kot pantolonunuzun paçalarını oturmadan önce hafif yukarı çekmekte fayda var. Kot pantolon giyerken bacak bacak üstüne atmamaya çalışın. Uzun saatler kot pantolonunuzla oturmanız gerekiyorsa bir kanepede bağdaş kurmayı tercih edin. Oturmanıza bu şekilde dikkat ederek kotlarınızın ömrünü uzatacaksınız.

