Koton, Kadın, Erkek, Çocuk ve Aksesuar koleksiyonları ile yeni yıla sayılı günler kala sayısız hediye seçeneğini yüzde 50’ye varan indirim fırsatı ile sunuyor.
Yılbaşında ne hediye
alsam diye düşünenler, Koton’un sezon trendlerini içeren 2015-16
Sonbahar-Kış Koleksiyonu ürünlerine yüzde 50’ye varan indirim fırsatıyla
ulaşıyor.
Koton
Kadın, Erkek, Çocuk ve Aksesuar Koleksiyonları yeni yılın favorisi
Koton, Kadın 2015-16
Sonbahar-Kış Koleksiyonu için hazırladığı ve “Glamorous Bohemia” adını
verdiği koleksiyonu ile metropol kadının gardırobunu zenginleştiriyor. Göz
alıcı, entelektüel ve bohem esintiler taşıyan koleksiyonda yer alan
parçalar, beklenmedik doku birliktelikleri, akromatik renk paleti ve
şaşırtıcı proporsiyonları ile moda severlere yepyeni bir giyim üslubu
öneriyor. Koton Kadın’ı, Timeless, Parisian 60’s ve 70’s Bohemia adında üç
farklı konseptte hazırlanan “Glamorous Bohemia” koleksiyonu ile daha
yaratıcı, özgür ve göz alıcı bir şıklığa kavuşuyor. Ayrıca Koton’un en
dikkat çekici parçalardan oluşan aksesuar koleksiyonu da şık ve göz alıcı
modelleri Koton müşterileri ile buluşturuyor, şıklığın en büyük
tamamlayıcısı oluyor.
Koton, Erkek 2015-16
Sonbahar-Kış Koleksiyonu için şehirli erkeklerin vazgeçemediği klasik
parçaları sezon temalarıyla ile baştan yaratıyor. Koleksiyon içinde ofis
hayatının anahtar parçasını oluşturan blazer ceketler, hem modern-klasik
dokularda, hem de triko gibi konforlu ve yumuşak malzemelerde hayat buluyor
ve ön plana çıkıyor.
Koton Kids 2015-2016
Sonbahar- Kış Koleksiyonu ile stil sahibi miniklere yepyeni bir sezon
şıklığı sunuyor. ‘Back to School’ ve ‘Nature Kids’ temaları ile hazırlanan
koleksiyon, çocukları eğlenceli, yeni ve havalı bir gardırop ile
buluşturuyor.