Koton Kadın, Erkek, Çocuk ve Aksesuar Koleksiyonları yeni yılın favorisi

Koton, Kadın 2015-16 Sonbahar-Kış Koleksiyonu için hazırladığı ve “Glamorous Bohemia” adını verdiği koleksiyonu ile metropol kadının gardırobunu zenginleştiriyor. Göz alıcı, entelektüel ve bohem esintiler taşıyan koleksiyonda yer alan parçalar, beklenmedik doku birliktelikleri, akromatik renk paleti ve şaşırtıcı proporsiyonları ile moda severlere yepyeni bir giyim üslubu öneriyor. Koton Kadın’ı, Timeless, Parisian 60’s ve 70’s Bohemia adında üç farklı konseptte hazırlanan “Glamorous Bohemia” koleksiyonu ile daha yaratıcı, özgür ve göz alıcı bir şıklığa kavuşuyor. Ayrıca Koton’un en dikkat çekici parçalardan oluşan aksesuar koleksiyonu da şık ve göz alıcı modelleri Koton müşterileri ile buluşturuyor, şıklığın en büyük tamamlayıcısı oluyor.

Koton, Erkek 2015-16 Sonbahar-Kış Koleksiyonu için şehirli erkeklerin vazgeçemediği klasik parçaları sezon temalarıyla ile baştan yaratıyor. Koleksiyon içinde ofis hayatının anahtar parçasını oluşturan blazer ceketler, hem modern-klasik dokularda, hem de triko gibi konforlu ve yumuşak malzemelerde hayat buluyor ve ön plana çıkıyor.

Koton Kids 2015-2016 Sonbahar- Kış Koleksiyonu ile stil sahibi miniklere yepyeni bir sezon şıklığı sunuyor. ‘Back to School’ ve ‘Nature Kids’ temaları ile hazırlanan koleksiyon, çocukları eğlenceli, yeni ve havalı bir gardırop ile buluşturuyor.



