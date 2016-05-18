Koton ve Elif Mısırlı iş birliğinden doğan Boho Loves EM for Koton Beachwear özel bir lansman ile tanıtıldı.

Moda dünyasının önemli isimlerinden olan Elif Mısırlı ile çok özel bir iş ortaklığına imza atan Koton, 2016 yaz sezonuna 28 parçalık Boho Loves EM for Koton Beachwear Koleksiyonu ile merhaba dedi. 18 Mayıs 2016 tarihinde, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve modacı Elif Mısırlı ev sahipliğinde Eden Restaurant’ta gerçekleştirilen koleksiyon lansmanına Tuba Ünsal, Özge Ulusoy, Gül Gölge Saygı, Arzu Sabancı gibi isimler katıldı. Farklı ve iddialı bir plaj şıklığı sunan koleksiyon, davetlilerden büyük beğeni topladı.



