Levi's, bu sezon yeni ürünü "Wedgie"yi kadınlara sunuyor. Wedgie Jean, ilhamını vintage'dan alırken Levi's'ın ikonik mirasını somutlaştırıyor.

Levi's® tasarım ekibi, Levi's®'ın vintage jean'lerinden esinlenerek tasarladığı Wedgie'yi, kadınların jean'lerini giydiğinde oluşan sorunları çözmek için yarattı. Yeni Wedgie, belin ve kalçaların rahatlığına vurgu yaparken, vücut hatlarını ortaya çıkarıyor. Wedgie ile kalçalar hiç olmadığı kadar çekici görünüyor.

