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Levi's'tan 'arsız' jean Wedgie

Levi's, bu sezon yeni ürünü "Wedgie"yi kadınlara sunuyor. Wedgie Jean, ilhamını vintage'dan alırken Levi's'ın ikonik mirasını somutlaştırıyor.

Levi's® tasarım ekibi, Levi's®'ın vintage jean'lerinden esinlenerek tasarladığı Wedgie'yi, kadınların jean'lerini giydiğinde oluşan sorunları çözmek için yarattı. Yeni Wedgie, belin ve kalçaların rahatlığına vurgu yaparken, vücut hatlarını ortaya çıkarıyor. Wedgie ile kalçalar hiç olmadığı kadar çekici görünüyor.

Wedgie, ikonik Levi's® 501® jean'in estetiğini yansıtırken hafifçe yana yatmış arka cepleri, esnek denim kumaş özelliği ile jean'e kusursuz bir görünüm kazandırıyor. Eski tarz Levi's® stili, indigo ve tahrip edilmiş beyaz renkleriyle Wedgie Jean'ler de yaşıyor. 

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