Geçen yıl
Banu-Onur Ertuğrul çifti tarafından dijital platformlarda başlatılan, kısa sürede
sokaklara yayılan, ardından da bir başucu kitabı haline getirilen Lûgat365,
modaya da ilham kaynağı oluyor. Çok zaman usta yazarların kitaplarında denk
düştüğümüz ve uzun zamandır pek duymadığımız
Lûgat365’in güzel kelimeleri, Koton Erkek, Ole, çocuk ve bebek
koleksiyonlarında yerini aldı.
Koton’un Lûgat365 tişört koleksiyonunda ehlikeyf, hayalperest, ciğerpâre, yegâne, baba, fettan, hemdem, hissikablelvuku, nâzende, zinhar, gıybet, platonik, anne, tebessüm, müşkülpesent, melankoli, pejmürde, hergele, eyvallah, şikemperver, naif, ümitvâr kelimeleri hayat buluyor. Lûgat365 tişört serisi, Haziran ayı itibariyle Koton mağazalarında ve koton.com sitesinde satışa sunulacak.