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Lûgat365’in kelimeleri şimdi de tişörtlerde

Bu yaz Lûgat365 rüzgarı, Koton’un tişörtlerinde esecek.

Geçen yıl Banu-Onur Ertuğrul çifti tarafından dijital platformlarda başlatılan, kısa sürede sokaklara yayılan, ardından da bir başucu kitabı haline getirilen Lûgat365, modaya da ilham kaynağı oluyor. Çok zaman usta yazarların kitaplarında denk düştüğümüz ve uzun zamandır pek duymadığımız Lûgat365’in güzel kelimeleri, Koton Erkek, Ole, çocuk ve bebek koleksiyonlarında yerini aldı.

Koton’un Lûgat365 tişört koleksiyonunda ehlikeyf, hayalperest, ciğerpâre, yegâne, baba, fettan, hemdem, hissikablelvuku, nâzende, zinhar, gıybet, platonik, anne, tebessüm, müşkülpesent, melankoli, pejmürde, hergele, eyvallah, şikemperver, naif, ümitvâr kelimeleri hayat buluyor. Lûgat365 tişört serisi, Haziran ayı itibariyle Koton mağazalarında ve koton.com sitesinde satışa sunulacak.

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