Makyaj trendleri

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Açık tonları dengeleyin!

Daha fazla ışık

Bu yazın mottosu şair goetHe’nin dediği gibi; “Işık… Biraz daha ışık”. Alın, kaş kenarları ve elmacık kemikleri sonsuz bir ışıkla aydınlanıyor, sağlıklı ve güzel bir cilt daha çok öne çıkıyor. Bu tarz bir makyajda ihtiyacınız olan tek şey konturları belirginleştirecek bir allık, üçgen şeklinde yapılmış bir göz makyajı ve şeftali tonunda ruj. Bu yaz yuvarlak gözler yerine gölgeli çekik gözlerle dikkati üzerinize çekeceksiniz.



Maskulen güzellik

Pastel tonlardaki bir makyajın vazgeçilmez iki parçası var; maskara ve ruj. Eğer maskulen bir havanız varsa doğru seçilmiş bir ruj rengi ve maskarayla son derece kadınsı görünebilirsiniz. Tasarımcılar bu yazın dudak rengini passion fruit turuncusu olarak seçti. Özellikle açık turuncu rujlar çok moda ve yüzünüzdeki aydınlığı tatlı bir kontrastlıkla öne çıkarmak için ideal.



Yumuşak geçişler

Keskin gölgeler yerini yumuşak geçişlere bırakıyor. Dumanlı göz makyajından yaz-kış vazgeçemeyenlerdenseniz bej tonlarıyla gölgelendirme yapın. Yüzünüzde yumuşak ışık-gölge oyunları yaratmak için göz altlarında, elmacık kemiklerinde ve göz pınarlarında aydınlatıcı kullandıktan sonra allık sürün.



Yalın ama iddialı

Bu yaz yanaklarda ve elmacık kemiklerinde keskin gölgeler değil ışık ön plana çıkıyor. Pastel renkleri sadece plajda değil her yerde gündüz-gece rahatça kullanabilirsiniz. Bu tonlar iddiasız gibi görünebilir ama yalınlık da yeri geldiğinde etkilidir ve çarpıcı bir güzellik vadeder. Siz de kum bejlerinden, altın sarılarından yararlanın ve bu tonları şeftali rengiyle kombinleyin.