Mezuniyet balosu, çok önemli bir anı olarak hepimizin hayatında büyük değer taşıyor. O gün çok şık olmak istemek çok doğal bir arzu.

Tüm arkadaşlarımızın ömür boyu saklayacağı o balonun fotoğraflarında ise en şık, en çarpıcı, en güzel halimizle hatırlanmak için balo elbiselerinin seçiminde büyük kararsızlıklar yaşayabiliyoruz. Kısa mezuniyet elbiseleri baloda göze çarpmak ve herkesin aklında tüm güzelliğinizle yer etmek için çok etkileyici bir seçenek olabilir. İşte size, birbirinden çarpıcı kısa mezuniyet elbiseleri.





Gözler üzerinizde olacak

İddianızı yansıtan bir kırmızı, sadeliğinizi vurgulayan koyu bir renk veya ışıl ışıl kişiliğinizi anlatacak canlı renklerle göz alan bir elbise... Hangi tarzı seçerseniz seçin, balonun yakışıklı oğlanları sizinle dans etmek için sıraya girecek.





Kendinize güvenin

Baloya klasik uzun kıyafetlerle katılan kızların aksine siz salonda özgüveni, sadeliği ve güzelliği ile dikkat çekecek, rahatça dans edebilecek, rahatça yürüyecek, gecenin ve eğlencenin tadını çıkaran güzel kadın olarak hiç unutulmayacaksınız. Bütün öğrencilik döneminiz boyunca sizi kıskanan rakip kızlar ise elbette yine hasetlerinden çat-la-ya-cak-lar.





Gülümsemeyi ihmal etmeyin

Balo ortamında her an her yerde kameraların çalıştığını ve sürekli başka bir kameranın kadrajına girdiğinizi unutmayın. Daima gülümseyin, arkadaşlarınızla iletişim halinde olun, şıklığınız ve zerafetiniz kadar gecenin en neşeli kadını olduğunuzu da kayıtlara geçirin.