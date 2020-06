Modaya uygun ve kaliteli elbiseler, pantolonlar, ceketler, ayakkabılar, bluzlar, etekler… Tüm bunlar doğru aksesuarlarla bir araya getirilmediği sürece şıklığınızı tamamlamak ne yazık ki mümkün değil. Örneğin çok küçük bir ayrıntı gibi algılanan gümüş küpe, aslında zarafet artıran çok önemli bir aksesuardır.

Modaya uygun ve kaliteli elbiseler, pantolonlar, ceketler, ayakkabılar, bluzlar, etekler… Tüm bunlar doğru aksesuarlarla bir araya getirilmediği sürece şıklığınızı tamamlamak ne yazık ki mümkün değil. Örneğin çok küçük bir ayrıntı gibi algılanan gümüş küpe, aslında sizin şıklığınızı ve güzelliğini artıran çok önemli bir aksesuardır.

Kıyafetlerinize Işıltı Katın

En kıymetli madenlerden biri olan gümüş, genellikle kolye, küpe, bileklik, yüzük gibi aksesuarlarda karşımıza çıkıyor. Şüphesiz ki bu aksesuarlardan belki de en güzeli gümüş küpe… Küçük ve sade bir model bile kattığı ışıltıyla her zamankinden zarif görünmenizi sağlıyor. Gece elbiselerinizle veya günlük kıyafetlerinizin üzerine gümüş küpe takabilirsiniz. Tercihinizi her gün rahatça kullanabileceğiniz minimal tasarımlardan yana yaparak da hangi küpeyi takacağım derdinden kurtulabilirsiniz. Her yaştan ve zevkten kadına hitap eden gümüş, çoğu zaman altından bile avantajlı bir aksesuar. Çünkü çok daha uygun fiyatlı olduğu için herkes zorlanmadan erişip güvenlik kaygısı duymadan kullanabiliyor.

Gümüş Küpe Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gümüş küpe satın alırken dikkat etmeniz gereken belli başlı ayrıntılar var. En önemlisi de kulak sağlığınız için güvenilir ve kaliteli ürünleri olan bir yerden satın almak.

Satın alacağınız gümüş küpe tasarımlarının yüzünüzle orantılı bir büyüklükte ve şekilde olması gerekiyor.

Ağırlıklı olarak kullanacağınız yere göre seçim yapmalısınız. Örneğin iş yerinde ya da okulda takacaksanız çok abartılı ve parıltılı tasarımlardan uzak durmalısınız.

Kıyafetlerinizi ve tarzınızı da düşünerek satın almalısınız.

Gümüş yapısı gereği bakteri barındırmayan bir maden olduğu için sağlık nedeniyle de öneriliyor. Bu nedenle satın aldığınız ürünün gerçek ve kaliteli gümüşten üretildiğine dikkat etmelisiniz.





Erkeklerin de Tercihi

En az kadınlar kadar çok aksesuar kullanan erkekler de gümüşten yapılmış ürünleri daha sık tercih etmeye başladı. Özellikle küpe, yüzük ve bileklik seçimlerinde gümüşün ağırlığını hissetmek mümkün. Gümüş küpe de şık, uygun fiyatlı ve sağlıklı olduğu için neredeyse tüm erkeklerin küpedeki tek tercihi. Bunun bir nedeni de uzun yıllar herhangi bir sorun yaşamadan kullanılabilmesi. Hem de kaybolduğu zaman yenisini bulmak çok kolay…

Gümüş Aksesuarlar Nasıl Temizlenir?

Gümüş takanlar belki de en çok gümüşün nasıl temizleneceğini merak ediyorlar. Kaygılanmanıza hiç gerek yok, evdeki imkânlarla gümüş küpe, kolye ve yüzük gibi takılarınızı zahmetsizce parlatabilirsiniz. Sadece bazı yöntemleri uygulamanız gerekiyor.

Diş Macunu: Gümüşlerinize diş macunu sürüp suyun içinde bir süre bekletirseniz ilk aldığınız günkü kadar parladıklarını görebilirsiniz.

Limon Suyu-Tuz: 3 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı tuz eklediğiniz suyun içinde gümüşlerinizi 1 saat boyunca bekletebilirsiniz.

Karbonat-Sirke: 2 yemek kaşığı sirke ve biraz su eklediğiniz kaba 2 yemek kaşığı karbonat ilave ederek gümüşlerinizi bu karışımda bir süre tutabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerle uygulayabileceğiniz 3 yöntemle de gümüşleriniz kısa süre içinde eski parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.