Oyuncu, müzisyen ve keman sanatçısı Lale Cangal baştan sona kendi tasarımlarından oluşan bir mücevher markası yarattı; Lale Cangal Jewellery.

Yaşanmışlıklarını ve hayallerini mücevherlere yansıtma düşüncesi ile ortaya çıkardığı tasarımları için şunları söylüyor; “Bazı ürünlerimi yaparken o kişiyi düşünüyorum. Kafamdakileri bu taşların enerjisi ve tılsımlarıyla bütünleştiriyorum. Ortaya mistik güç içeren ve özel günler için yaratılmış takılar çıkıyor.” Taş seçiminde ise rengini kendisiyle özdeşleştirdiği ve enerjisini önemsediği taşları tercih ediyor. Kıymetli taşlardan oluşan bu el yapımı mücevherlere lalecangal.net adresinden ulaşabilirsiniz.





