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Moda dünyasında 1950 rüzgarı

İkinci Dünya Savaşı sonrası moda dünyası derin bir ‘oh’ çekti ve kadınlar dişiliğini yeniden keşfetti. Şimdilerdeyse bu dönemin rüzgarı tekrar esiyor.
Üstte Maxmara TL 1699
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