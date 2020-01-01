Evde kaldığımız böyle bir dönemde modadan geride kalmak da olmaz tabii.

2020 yılının gündemi pek iç açıcı olmasa da moda dünyasında birçok yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ayki etkinlikler, defileler ve tüm dönüşümlerle şimdi sıra modadan haberlerde.

Amacını Değiştir

2020 İlkbahar/Yaz defilelerinden sütyenlerimizi şık pantolonların üstüne ya da blazer ceketlerimizin iç güzelliğine dahil edebileceğimizi öğrendik. Şimdi hem gündüz hem de gece şehir hayatına dahil olmayı bekleyen biri daha var: Mayolar. Özellikle de sahilin gözdesi ‘küçük siyah mayo’ tatilden uzak kalacağımız bu dönemde, yepyeni göreviyle yaz bavulundan gardırobunuza acil tahliye bekliyor!

Mekanın Ruhu

Geçtiğimiz ay Saint Laurent, Paris Moda Haftası’ndan çekildiğini duyurmuştu. Moda endüstrisinin temas alanını daraltan koronavirüs nedeniyle moda haftalarının geleceğinin dijital bir bakış açısına doğru ilerlediğiyse tartışmalar yarattı. Peki, bu mümkün mü? Elbette! Londra Moda Haftası bu ayın 12’sinde dijital olarak gerçekleştirilecek. Devamındaysa Milano Moda Haftası 14-17 Temmuz arası yine dijital versiyonuyla karşımıza çıkacak. Bir diğer konuysa, defileyi en önden izleyen ‘first row’ aristokratlarının ayrıcalığı ne olacak? Zannediyoruz ki dijitalleşme moda dünyasını bir bakıma eşitlikçi bir bakış açısına götürüyor. Siz ne dersiniz?

Dön Gel …

Geri dönüştürülmüş plastikler, kumaşlar ve balıkçı ağlarından üretilen The ReBurberry Edit Koleksiyonu ile tanışın. Bu sürdürülebilir kapsül koleksiyon, markanın 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonundan seçilen 26 parçadan oluşuyor. Karbon ayak izini azaltma konusunda en büyük sorumluluğa sahip ve aynı zamanda dünyaya en çok zarar veren endüstrileri arasında olan moda için umut veren bir adım!

Pastoral Şiir

Gucci’nin son rüyası olan 2020 Pre-Fall kampanyası, doğanın masumiyetle kesiştiği yere çağrıda bulunuyor. Her seferinde ütopik bir vizyon geliştiren markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin en çocuksu ve naif hayal alemine tanık olduğumuz kampanyada, 70’lerden esinlenen takım elbiseler ve renkli pantolonlar öne çıkıyor. İçimizdeki çocuk, derhal dışarıya…

Kısa Vuruş

Devasa ‘C’ monogramlı tenis raketi, aynısının minyatür versiyonlusundan tenis topları ve baştan aşağı Chanel üniformasıyla Kylie Jenner, tenis kortundan son zamanların en iddialı spor ve moda çarpışmasına imza atıyor. Ev stilinizi yükselten eşofmanlar, artık resmi olarak mega trend!



