Spor
yaparken de şık görünmek isteyenlere yönelik hazırlanan ve Koton Sport
Koleksiyonu içinde yer alan; ‘Ebru Şallı Loves Koton
Sport’ Koleksiyonu, farklı
spor dallarına uygun tasarımları ve hem şık hem de fonksiyonel detaylar ile
zenginleştirilmiş ürünleriyle bu sezon da iddialı.
Güçlü ve hayattan zevk alan kadınlara...
Koleksiyon, kadınların kendilerini iyi hissetmesini ve hayata pozitif bakış açısı ile bakmalarını sağlama hedefinden hareketle, hazırlanan 50 parçadan oluşuyor. Koleksiyonun ana renkleri olan pembe, siyah, gri, beyaz ve mint yeşiline bu sezon gümüş ışıltılı detaylar ekleniyor. Asimetrik kesimlerin ön plana çıktığı parçalar file detaylar ve yazılı baskılar ile zenginleştiriliyor. Koleksiyonda yer alan sporcu sutyenleri, yenilenmiş formları ile ön plana çıkarken, kalça bölgesini daha kalkık gösteren taytlar da yeni sezonun gözdeleri arasında.