Koton, Ebru Şallı iş birliğini sürdürüyor ve ‘Ebru Şallı Loves Koton Sport’ İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile moda ve spor tutkunlarına iddialı bir koleksiyon sunuyor.

Spor yaparken de şık görünmek isteyenlere yönelik hazırlanan ve Koton Sport Koleksiyonu içinde yer alan; ‘Ebru Şallı Loves Koton Sport’ Koleksiyonu, farklı spor dallarına uygun tasarımları ve hem şık hem de fonksiyonel detaylar ile zenginleştirilmiş ürünleriyle bu sezon da iddialı.



Güçlü ve hayattan zevk alan kadınlara...

Koleksiyon, kadınların kendilerini iyi hissetmesini ve hayata pozitif bakış açısı ile bakmalarını sağlama hedefinden hareketle, hazırlanan 50 parçadan oluşuyor. Koleksiyonun ana renkleri olan pembe, siyah, gri, beyaz ve mint yeşiline bu sezon gümüş ışıltılı detaylar ekleniyor. Asimetrik kesimlerin ön plana çıktığı parçalar file detaylar ve yazılı baskılar ile zenginleştiriliyor. Koleksiyonda yer alan sporcu sutyenleri, yenilenmiş formları ile ön plana çıkarken, kalça bölgesini daha kalkık gösteren taytlar da yeni sezonun gözdeleri arasında.



