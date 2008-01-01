Renk blokları mı? Ton sür ton bir deneyim mi? Hangisini seçerseniz seçin, bu sezon alabildiğine renkli! Stilinizi öne çıkaracak parçalarsa radarımızda...

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Aslıhan Sever

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya



Tonlara vurgu

Pilise etekler bu sezon deri, triko ve tül olarak çok fazla karşımıza çıkacak. Renkli seçimlerle kombininizi canlandırabilirsiniz.





Kazak: Agenda 69.90 TL, Çanta: DKNY (Brandroom) 1265 TL, Etek: Knitss 950 TL, Saat: Calvin Klein 659 TL , Bot: 113 Studio 553 TL



Tek bir dokunuş

Bazen tek bir detaya vurgu yapmak daha stil sahibi bir duruşa imza atar. Zarif ve modern bir stil için kombininizin yıldızı ne olacak karar verin.





Fular: Iodes 320 TL, Kazak: H&M 99.99 TL, Çanta: Maera Design 550 TL, Küpe: Calvin Klein 349 TL, Ayakkabı: Elle 139.90 TL, Pantolon: Özlem Kaya 495 TL



Blok renkler

Renklerle dans! Farklı tonları bir arada kullanıp cesur bir stil yaratabilirsiniz. Unutmayın; bordo, kırmızı, turuncu ve sarı sezonun kilit renkleri.



