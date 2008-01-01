Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Aslıhan Sever
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Tonlara vurgu
Pilise etekler bu sezon deri, triko ve tül olarak çok fazla karşımıza çıkacak. Renkli seçimlerle kombininizi canlandırabilirsiniz.
Kazak: Agenda 69.90 TL, Çanta: DKNY (Brandroom) 1265 TL, Etek: Knitss 950 TL, Saat: Calvin Klein 659 TL , Bot: 113 Studio 553 TL
Tek bir dokunuş
Bazen tek bir detaya vurgu yapmak daha stil sahibi bir duruşa imza atar. Zarif ve modern bir stil için kombininizin yıldızı ne olacak karar verin.
Fular: Iodes 320 TL, Kazak: H&M 99.99 TL, Çanta: Maera Design 550 TL, Küpe: Calvin Klein 349 TL, Ayakkabı: Elle 139.90 TL, Pantolon: Özlem Kaya 495 TL
Blok renkler
Renklerle dans! Farklı tonları bir arada kullanıp cesur bir stil yaratabilirsiniz. Unutmayın; bordo, kırmızı, turuncu ve sarı sezonun kilit renkleri.