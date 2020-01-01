Sandaletlerde bu yaz platform topuklular ve ince topuklu şık modeller dikkat çekiyor. Bantlı ve rahat tasarımlar bu yaz da hayat kurtarıyor. Rahat, sade ve şık sandaletlerle hemen her yere gidilebilmesi yaz aylarını daha da çok sevmemize neden oluyor. İşte 2020 yazının sandaletleri!

Yaz aylarında özgürlüğü biraz daha hissetmek için sezonun rahat ve şık sandaletlerini incelemeye ne dersiniz? Kombinlerinizi tamamlayacak ve dışarı çıkma isteğinizi artıracak sandaletler arasında platform topuklular ve ince topuklu şık modeller dikkat çekiyor. Bantlı ve rahat tasarımlar bu yaz da hayat kurtarıyor. Rahat, sade ve şık sandaletlerle hemen her yere gidilebilmesi yaz aylarını daha da çok sevmemize neden oluyor. İşte 2020 yazının sandaletleri!

Yüksek ve Rahat

Bu yaz günlük kullanım için tercih edilen sandaletler yüksek, renkli ve rahat. Daha önce kaba ve hantal bulunan sandaletler sokak sitilinin vazgeçilmezlerinden biri oldu.





Yumuşak ve Zarif

Platform topuklu, yumuşak ve zarif tek renkli deri sandaletlerse sofistike bir siluete sahip. Ayrıca oldukça konforlu ve şık. Ayrıca tüm elbise ve dar pantolonların tamamlayıcısı olabileceği için yazın kurtarıcı parçalarından olmaya aday.





Küçük ve İlginç Bir Detay

Bu yaz ilginç bir tarz demek isterseniz kolay rastlanmayan, ilginç ve mor bir topuğa ne dersiniz? Sade ya da spor kombinlere uygun, fazla risk almadan yapılacak bir çizgi değişikliği hiç fena olmayabilir.





Acil Durumlar İçin İdeal

Hayat kurtaranlar arasında beyaz, bej ya da krem topuklu şık sandaletler de var. Yaz aylarında ani ya da planlanmış davetlerin değişmez parçası.





Uyumlu Kalın Topuklar

Bu yaz topuklardaki hafif kalınlaşma göze çarpıyor. Bantlı, kare uçlu, geniş topuklu sandaletler de her yere uyum sağlayan şık seçenekler.





Modası Asla Geçmez

Dolgu topukların modası hiçbir zaman geçmeyecek. Nostaljik olarak asla görülmüyorlar, bunda yeniden yorumlanmalarının, yeni tasarımların etkisi var tabii.





Tarzınıza Uyuyorsa

Sivri burunlu ayakkabılar gündelik yaşamın içine iyice sızdı… Bu yaz son derece sade, rahat ve gündelik kombinlerin tamamlayıcısı olarak görülüyor.





Ev Rahatlığı

Sıcaktan biraz daha fazla etkilenenler, her yerde ev rahatlığı isteyenler, ofisten bir partiye rahatlıkla terliğiyle gidebileceğini düşünenler tabanı düz seçeneklere yöneliyor.





Hem Rahat Hem Sağlıklı

Pantolonlarla harika kombinlenen esnek deri file sandaletler hem çok rahat hem de sağlıklı. Kalın topuğu ve hava alan yumuşak derisiyle cazip bir seçenek. Daha önce hiç denemediğiniz bir modelse, bu yaz bir değişiklik yapabilirsiniz.





Şık Bir Alternatif

Daha iddialı modellere göz atma zamanı. Biraz daha renk ve cesaret herkese iyi gelir!





Parmak Arası Efsanesi

Tüm zamanların en sevilen modellerinden biri! Parmak arası bir sandalet olmadan yaz geçer mi? Deri ve hasır yaz keyfini ikiye katlıyor.