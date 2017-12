Her haliyle eğlenceli ve renkli bir stili var! Haliyle sevdikleri için de seçtiği hediyeler bu stilin bir armağanı.

Bir arkadaşınızın hayatını kurtarın ve ona evladiyelik bu ceketi alın!





Academia deri ceket 1795 TL



Hem çok kullanışlı hem de çok cool!





Diane von Furstenberg (Beymen) Clutch 1122 TL



Bir çift tiyatro biletinden daha tatlı bir hediye olabilir mi? Bekliyoruz!





Arzu Tramvayı 10 Ocak Zorlu PSM Sahnesi’nde. Biletler 82.50 lira’dan başlıyor.



Kırmızı yüksek ökçeli bir ayakkabıya hiçbir arkadaş dayanamaz.





Nine West (Boyner) 284 TL



Her güne nefis bir kokuyla uyanmak sizce de enfes değil mi?





Jo Malone Pomegranate Noir oda spreyi 205 TL



Mr. Big aramızda mı?





Zara sweatshirt 99.95 TL



Küçük ayrıntılarla farklılaşan her şeyi çok seviyorum.





Boyner Evde kül tablası 44.90 TL



Ne kendim ne de sevdiklerim için kahvesiz bir yıl düşünemiyorum.





Nespresso Inissia Kahve Makinesi 540 TL