Kadınların çalışma hayatında şık görünmelerinin yanı sıra rahat olmalarını da sağlayan NGSTYLE, Şehre Dönüş Koleksiyonu’nda ‘Şehirde Yakamoz’, ‘Ateşli Şehir’, ‘Şehrin Doğası’ ve ‘Şehirde Serinlik’ temalarını işliyor. Sezonun trendlerinin ön planda olduğu koleksiyon, gündüzden geceye kadınların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak birbirinden şık alternatifler sunuyor.
Şehirde Yakamoz, gecenin renkleri, lacivert, saks mavisi ve siyah; detaylarda yanık oranj ile birleşiyor. Ateşli Şehir teması ise kırmızı, bordo ve mürdüm, siyah ve beyazlarla şehirli kadının seksi yönünü ön plana çıkarırken, Şehrin Doğası, doğal tonlarla metalik detayların birleşmesinden oluşuyor. Şehirde Serinlik ise, parlak gri detaylarla mor ve haki renklerinden oluşuyor.