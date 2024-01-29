Sevgililer Günü hediye önerileri 2024: Kadın ve erkekler için birbirinden güzel 30 hediye fikri
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor... Hayatınızın aşkına 14 Şubat Sevgililer Günü’nü güzelleştirecek anlamlı bir hediye vermeye hazır mısınız? Sevdiğiniz kişileri mutlu edebileceğiniz hediyeler arıyorsanız birbirinden farklı seçenekleri sizler için bir araya getirdik.
1 / 30
Kiko Milano Coloured Lip Balm – 279 TL
2 / 30
Paşabahçe Cam Xox Strateji oyunu - 2.995,00 TL
3 / 30
Pierre Cardin Saten Dantelli Gecelik Lacivert- 539,40 TL
4 / 30
Sunglass Hut - Versace, VE4459, Black/Dark Grey - 12.476 TL