Son dakika telaşına düşmeden sevgilinize en uygun hediyeyi seçin...

Koton 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak sunduğu hediye alternatifleri ile sevgilinize aşkın en tarz halini sunmanıza yardım ediyor.

Sevgililer Günü’nde stil sahibi kadınlar için ayakkabıdan çantaya, kozmetikten parfüme, elbiseden kabanlara, aksesuardan iç çamaşırına, spor giyimden gece giyime kadar yüzlerce alternatif sunan Koton, ne hediye alacağına karar veremeyen beylerin imdadına koşuyor.

Koton Kadın Koleksiyonu, göz alıcı, entelektüel ve bohem esintileri ile metropol kadının gardırobunu zenginleştiriyor. Koleksiyonun ana parçalarını oluşturan dökümlü pantolon takımları, ipekli gömlekler ve maskülen ceket kabanlar ile tamamlanabilir, uzun blazer ceketler, saten elbiseler ile kombinlenebilir ya da kaşmir dokulu kazaklar ve düşük omuz detaylı flüt bluzlar, hafif yüksek bel detaylı midi etekler ile birleştirilebilir.





