Mecrea’nın her hafta yenilenen zengin koleksiyonunda birbirinden şık bot modellerinin yanı sıra sezonun modasını yansıtan çizmeler ve ayakkabılar da yer alıyor.

Mecrea, kış alışverişini hala yapmamış olanlar, bir bot daha satın almak ve en yeni modelleri gardırobuna eklemek isteyenler için birbirinden şık modeller sunuyor. Mecrea’da platform topuklulardan düz botlara, bootie’lerden postallara çeşit çeşit botlar her stille uyum sağlıyor. Bu sezon botlarda fermuar, toka, zımba ve püskül detayları öne çıkıyor. Cut out modeller altın çağını yaşarken kadınların ayakkabı aşkı da zirveye çıkıyor.



Mecrea’nın en son trendleri yansıtan koleksiyonunda her yaşa, zevke ve bütçeye uyacak seçenekler bulunuyor. Mecrea’da fiyatlar sentetik deri modellerde 59-169 TL, deri ürünlerde ise 159-229 TL arasında değişiyor.