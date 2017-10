Sport in Street, soğuk kış günlerinin kurtarıcısı botların birçok markaya ait onlarca modelini bir arada sunuyor.

Militer trendi bu kış da hız kesmeden devam ediyor. Sport in Street mağazalarında asker yeşili, hardal, mor ve kırmızı seçenekleriyle bulabileceğiniz militer botların yanı sıra klasik tonların zımba, toka, dikiş ve dişli taban detaylarıyla buluştuğu chelsea ve bağcıklı botlar da kış kombinlerinizi tamamlayarak sportif şıklığı yakalamanızı sağlıyor.

Nike, Adidas, Kinetix, Reebok, New Balance, Skechers, Lumberjack, Puma, Dockers by Gerli ve Hummel gibi markaların sneaker modellerini de bulabileceğiniz mağazada gündüzden geceye her kombininize uyum sağlayacak kadın, erkek, çocuk; her yaşa uygun bot modellerini bulmak mümkün.