Yeni yılda sevdiklerinize birbirinden şık hediyeler vermek istiyorsanız, Forever New'ın koleksiyonuna göz atın.
Forever New, yeni yılda, sevdiklerinize hediye etmeniz için
birbirinden şık alternatifler sunuyor. Akıllı telefon kılıflarından, birbirinden şık çantalara,
sofistike takı kutularından, çalışan Forever New kadınları için özel
tasarlanmış ajandalara kadar pek çok hediye seçeneği, yeni yıla girerken
sevdiklerinizi mutlu etmenin formülünü sizlere sunuyor.
Her tarza uygun kolye,
bileklik, küpe ve yüzüklerin bulunduğu Forever New takıları ise yeni yıla
girerken ışıltısı ile göz kamaştıran kadınları bekliyor.
Sezonun trenleri
arasında yer alan şallar, hayatı romantik film gibi yaşayan kadınlar için
bir numaralı hediye alternatifi olacak.