Topuklu bot, model açısından sayısız seçeneğe sahip. İnce, kalın, uzun veya kısa topuklu modelleri zevkinize ve rahatınıza en uygun seçimi yapmanızı kolaylaştırıyor. Birbirinden güzel tasarımları ve farklı markaların her bütçeye, tarza uygun seçenekleri adeta göz dolduruyor. Ancak uzun yıllar kullanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken şeyler yok değil.

Topuklu bot, kış ve bahar aylarının en çok kullanılan ayakkabı modellerinden biri. Hem spor hem de klasik kombinleri tamamlayan bu ayakkabılar, ayaklarınızı sıcak tutmanın yanı sıra soğuk havalarda bile şıklığınızı korumanızı sağlıyor.



Şık ve Konforlu

Soğuk kış günleri geldiğinde hem ayakları sıcak tutan hem de modaya uygun, şık ayakkabılar bulmak neredeyse imkânsızlaşıyor. Çünkü kış aylarında genelde estetik kaygılardan uzak, hantal ve kaba ayakkabılar tercih ediliyor. Ancak siz de böyle ayakkabılar giymek zorunda değilsiniz, farkınızı ve tarzını ortaya koyarak başkalarına ilham verebilirsiniz! Topuklu bot tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü olumsuz hava şartlarına uygun olduğu kadar da modern ve havalı. Birbirinden güzel topuklu bot tasarımları ve farklı markaların her bütçeye, tarza uygun seçenekleri adeta göz dolduruyor. Çarpıcı kombinlere imza atabilir, kıyafetlerinizi en uygun botlarla tamamlayabilirsiniz.

Her Yere Uygun

Topuklu bot, zaman ve mekân fark etmeksizin her yere giderken giyilebilir. Günlük olarak kullanılabileceği gibi özel etkinliklere, davetlere giderken de tercih edilebilir. İşte, ofiste, okulda, düğünde, gezmeye giderken… Dilediğiniz yerde gönül rahatlığıyla topuklu bot giyebilirsiniz. Özellikle ofis şıklığına ve resmiyetine uygun bir ayakkabı olduğunu söyleyebiliriz.

Sayısız Topuklu Bot Modeli Var

Topuklu bot, model açısından tahmin edebileceğinizden çok daha fazla seçeneğe sahip. İnce, kalın, uzun veya kısa topuklu modelleri zevkinize ve rahatınıza en uygun seçimi yapmanızı kolaylaştırıyor. İnce ya da uzun topuklu modelleri elbise ve eteklerle kullanabilirsiniz, aynı şekilde de düğün gibi özel etkinliklere katılırken giymeyi düşünebilirsiniz. Kısa veya kalın modeller ise günlük kullanıma daha uygun olacaktır. Kış aylarının klasik kombini pantolon, kazak ve montla bir araya getirebilirsiniz. Fermuarlı, bağcıklı ve tokalı botlar ise düz modeller yerine daha hareketli seçenekler arayanlara hitap ediyor. Rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız kolayca giyip çıkarabileceğiniz fermuarlı topuklu bot satın alabilirsiniz. Siyah en klasik rengi olsa da kahve, krem, yeşil, bordo ve beyaz renklerindeki botlar da her yerde bulunuyor. Son yıllarda süet veya kovboy botların revaçta olduğunu da bir köşeye yazmalısınız. Çünkü kendinize has kombinler yapmak için süet ve kovboy botlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Yılın en az 6 ayı kullanıldığı için birden çok renk ve modelde bota sahip olmanızda büyük yarar var.

Kışlık Bot Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İster topuklu ister topuksuz bot alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var;