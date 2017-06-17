Burcu Esmersoy ve Merve Göknar İnal’ın hayat verdiği, adını İtalyanca'da sarışın anlamına gelen ifadeden alan “Biondina”, sportif seçimler arayanlar için!

Biondina’nın hikayesi spor tutkunu, spor yaparken stil sahibi alternatifler arayan, ancak tam anlamıyla istediklerini bulamayan iki yakın dostun, Burcu Esmersoy ve Merve Göknar İnal’ın kendileri için kişiselleştirdikleri, ardından büyük beğeni gören tarzları ile başlıyor. İsminin ilhamını kurucularını temsilen, İtalyancada sarışın anlamına gelen “Biondina”dan alan, okunuşuyla bioenerjik ve dinamik gibi kelimeleri çağrıştıran Biondina, spor giyimde tarz sahibi kombinlerle kullanılabilecek tasarımları hayatımıza kazandıran bir yaklaşıma imza atıyor. Biondina koleksiyonlarını www.biondinastyle.com.tr adresinden inceleyebilir, tercih ettiğiniz parçaları www.lidyana.com ve www.365ist.com'dan satın alabilirsiniz.

